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تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على أماكن اداء اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية

الخميس، 28 يوليه 2022 02:48 م
تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على أماكن اداء اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية اختبارات القدرات- ارشيفية
كتب محمد صبحى

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يواصل طلاب الثانوية العامة 2022، التسجيل لاداء اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" أماكن أداء اختبارات كليات الفنون التطبيقية، وتؤدي الاختبارات كالأتي:-
 
 
بالنسبة لطلاب محافظات "القاهرة – الجيزة" كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.
 
اما طلاب محافظات الغربية– المنوفية– القليوبية- السويس – الشرقية – الإسماعيلية كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها
ويؤدى طلاب محافظات الدقهلية- دمياط- بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء - الإسكندرية– مطروح – كفر الشيخ– البحيرة كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط.
 
فيما يؤدى طلاب محافظات بني سويف – الفيوم – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الاقصر – اسوان. كلية الفنون التطبيقية ببني سويف.

تنسيق الجامعات 2022

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