تموين دمياط يشن حملات موسعة بدمياط الجديدة

دمياط - معتزالشربينى

شنت مديرية التموين برائاسة على الغزاوى مديى تموين دمياط حملة موسعة بنطاق مدينة دمياط الجديدة لضبط الأسواق ومنع الجشع والاستغلال.

أسفرت عن ضبط 46 محضرا بيانها عدد 3 مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن يستحق عنه فروق أسعار تقدر 14 ألف جنيه، عدد 6 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى سلع "أرز، وسكر، وسجائر"، وتم ضبط 3 مخبز طباقى بدون ترخيص وغير معلن عن سعر البيع للجمهور، ومحضرين أكياس سوداء لخطورتها على صحة المواطنين، محضر عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل.

كما تم ضبط 19 محضر محلات عامة لمخالفتها عدم إعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور، و10 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وجارى تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة لمحاربة الجشع ومنع الاحتكار والمغالاة فى الأسعار تنفيذا لتوجيهات معالى منال عوض محافظ دمياط.