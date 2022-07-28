تفاصيل مبادرة المرأة قبل إطلاقها بمؤتمر المناخ COP27

كتبت منال العيسوى

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أمس الأربعاء، مبادرة المرأة التى سيتم إطلاقها قبل مؤتمر المناخ، وآليات تنفيذها خلال فعاليات يوم المرأة الذى يعقد على هامش مؤتمر المناخ، مع تحديد الجهات المانحة والممولة لهذه المبادرة.

وخلال هذا التقرير سنعرض بعض المعلومات الخاصة بهذه المبادرة: