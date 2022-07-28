تعرف على اختصاصات مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب الجديد

كتب - أحمد يعقوب

حدد قرار وزير المالية الخاص بندب مختار توفيق لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية عدة اختصاصات سيقوم بها خلال الفترة المقبلة ومميزات ومؤلات له يتمتع بها لانجاز هذه الاختصاصات ومنها:

استكمال مسيرة تطوير الأداء الضريبي على نحو يحقق المستهدفات المنشودة ​إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار ​ دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة التنسيق مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية في تحقيق ومتابعة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالتطوير الإدارى والفني للمصلحة وإبداء الرأي بشأنها، وأعمال تطوير المصلحة.

دمج الإدارة الضريبية وفقًا للاستراتيجيات المقررة، خلال التوقيتات المحددة.

وضع المقترحات اللازمة للتطوير، وإبداء الرأي والمشورة فيما يتم طرحه.

رفع كفاءة وتنمية القدرات البشرية للموظفين بالمصلحة بما يتواءم مع طبيعة العمل بها، وإنجاز المستهدفات ووضع المقترحات اللازمة لتحسين الأداء.

كما يختص بالاقتراح والمشاركة في وضع خطط محددة الأجل لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

تنفيذ الخطط الخاصة ببرامج زيادة عمليات حصر الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية.

الاقتراح والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين واللوائح الضريبية وإبداء الرأي فيما يُطرح من مشروعات قوانين أو لوائح في هذا الشأن.