تعرف على أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية فى قنا

قنا صابر سعيد

أعلنت منطقة قنا الأزهرية، اليوم الخميس، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للموسم الدراسى 2022-2023.

وجاءت أسماء القسم العلمى، محمد سيد نور الدين حفني، معهد الشلايلة بمركز نجع حمادي، في المركز الأول، أحمد عادل عبد الغفار عبد اللاه، مركز فرشوط، وأحمد نصر الدين أحمد رشوان، فرشوط، وجهاد سعيد محمد عطية، معهد قنا النموذجي، وأحمد محمد فهمي عبد اللطيف فرشوط.

وفي القسم الأدبي، جاءت زهراء عمر حسين عيسي، نجع سندل، في المركز الأول، أمل حسني فتحي عبداللطيف، قرية المحارزة، وفاطمة أحمد محمود محمد، أبو تشت، وشمس محمد عبدالستار، قرية النجاحية، والشيماء حسن الخليل على، الرحمانية قبلي نجع حمادي.

وفي القسم الأدبي المكفوفين، جاءت رحمة أحمد محمد خليل، مركز قوص، في المركز الأول، أحمد أنور إبراهيم، ومحمد عبد الوارث محمد حسين، معهد الشيخ توفيق البتشتي بمركز أبو تشت.