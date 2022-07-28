ترامب يشارك فى احتفالات بانطلاق بطولة للجولف برعاية سعودية

كتبت ريم عبد الحميد

رصدت صحيفة نيويورك بوست مشاركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فى حفل لبطولة LIV للجولف الأمريكية فى مدينة نيويورك، قبل انطلاق البطولة يوم الخميس فى ملعبه للجولف فى نيوجيرسى.

وشوهد الرئيس السابق مرتديا بدلة بدون رابطة عنف الحمراء المعتادة، وسط الحشود فى قاعة جوثام يشاهد أداء مغنية الراب نيلى ويصافح بعض الحاضرين بمشاركة زوجته ميلانيا.

وانضم ترامب إلى الاحتفالات على الرغم من جولته المرتقبة للعب الجولف اليوم، الخميس، مع اللاعبين المحترفين بيرسون ديشامبو، وداستن جونسون فى الجولة الأولى من البطولة.

وتعد بطولة LIV للجولف هي المنافس الجديد لبطولة PGA، وتتلقى أموالًا من صندوق الثروة السيادي السعودي، وتدفع للاعبي الجولف البارزين مبالغ باهظة للعب في دوراتها. حتى الآن، ويشارك فى البطولة عدد من الأسماء الكبيرة أبرزهم فيل ميكلسون وداستن جونسون، فيما يقود أسطورة الجولف جريغ نورمان جهود LIV.

ياتى هذا بعد يومين من مشاركة ترامب فى فعالية سياسية بواشنطن لأول مرة منذ مغادرته البيت الأبيض، والتى هاجم خلالها إدارة الرئيس جو بايدن والحزب الديمقراطي الذي حمله مسئولة تدهور اقتصاد البلاد

وجه ترامب كلمة امام مؤتمر للمحافظين استمرت لاكثر من 90 دقيقة هاجم فيها سياسات الديمقراطيين والرئيس الحالي جو بايدن بدءا من تدهور الاقتصاد وأزمة التضخم والأوضاع على الحدود وارتفاع معدلات الجريمة والعنف المسلح خلال الفترة الأخيرة.

وقال ترامب: "أنا هنا لبدء الحديث عما يجب علينا فعله لتحقيق ذلك المستقبل عندما نفوز بانتصار في عام 2022 وعندما يستعيد رئيس جمهوري البيت الأبيض في عام 2024 ، وهو ما أعتقد بشدة أنه سيحدث".

وأضاف: "ترشحت لمنصب الرئيس. انا ربحت. ثم فزت للمرة الثانية - كان أداءي أفضل بكثير في المرة الثانية"، ثم عرض ما أسماه "اعتداءات سابقة" ضده وضد الدولة ، من تحقيق مولر إلى محاكمتي عزل، وقال إن الشيء نفسه كان يحدث في 6 يناير 2021.