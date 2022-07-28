تحصين 39 ألف رأس ماشية و7 آلاف طائر بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة تعمل على حماية الثروة الحيوانية بها من خلال تحصين رؤوس الماشية، والدواجن من كافة الأمراض، والتسهيل على مربي الماشية من خلال إرسال قوافل طبية إلى المناطق الأكثر احتياجا لتقديم الخدمات البيطرية بها.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، وحرصا على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها

وأوضح الشريف أنه خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري، قامت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتورة صباح حارج، بتحصين نحو 39 ألف رأس ماشية و 7 آلاف طائر، ضد أمراض (انفلونزا الطيور، البروسيلا، والحمى القلاعية، و حمى الوادى المتصدع، طاعون المجرات الصغيرة، والتسمم الدموي) والتي تعتبر من أقوى الأمراض فتكا بالثروة الحيوانية.

ومن جانبة أشارت صباح جارح مدير مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية؛ أن مديرية الطب البيطري بالإسكندرية قامت خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو بتنفيذ 13 ندوة إرشادية لمربي الماشية و الدواجن لتعريفهم بكيفية حماية حيوانتهم ورفع انتاجية، مؤكدة أن أطباء المديرية يقومون بفحص و معالجة الماشية ضد أي أمراض حيث قام أطباء المديرية خلال أسبوع بفحص ومعالجة 339 رأس ماشية "أبقار، وجاموس، وأغنام، وماعز و دواب"، وذلك لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق أكبر قد ممكن من الاستفادة منها.