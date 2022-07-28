تحريات لكشف ملابسات مصرع سيدة سقطت من بلكونة شقة في الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات مصرع سيدة سقطت من بلكونة شقة بالطابق الرابع في الوراق، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع سيدة سقطت من بلكونة شقة بالطابق الرابع، في عقار بمنطقة الوراق.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، ومناظرة الجثة، وتبين أن السيدة سقطت من بلكونة الشقة، وعقب التوصل لهويتها، تم الاستماع لأقوال مالك الشقة لكشف ملابسات الحادث.

بإجراء مناظرة للجثة، تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.