كتبت ريهام عبد الله

أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى المستقيل، أن المملكة المتحدة قد استقبلت أكثر من 100 ألف أوكرانى، وصلوا إلى المملكة المتحدة لاجئين، على خلفية الحرب التى نشبت، وهجوم روسيا على أوكرانيا، ووجه الشكر إلى البريطانيين الذين استضافوا عائلات أوكرانية.

وقال جونسون عبر تويتر: "وصل أكثر من 100000 أوكراني إلى المملكة المتحدة من خلال مخطط رعاية الأسرة ومنح منازل للأوكرانيين، شكرًا للجميع في جميع أنحاء المملكة المتحدة الذين فتحوا منازلهم لأولئك الذين أجبروا على الفرار من أوكرانيا بسبب اعتداء بوتين".



بوريس جونسون

ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، الذى استقال مؤخرا، قد يصبح الأمين العام القادم لحلف شمال الأطلنطى "ناتو" فى سبتمبر المقبل عندما يترك الرئيس الحالى للحلف منصبه.