بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقى بالمجلس الرعوى لكنائس القاهرة ويناقش أوضاع المرحلة المقبلة

كتب: محمد الأحمدى

التقى أمس، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بالمجلس الرعوى لكنائس القاهرة، وذلك بالمقر البطريركى بكوبرى القبة.

وشارك في اللقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص بيشوى فوزى، الوكيل الرعوى، والأب هدية تامر، المرشد الروحى للمجلس، وبعض الآباء الكهنة، بالإضافة إلى عدد من ممثلى رعايا القاهرة.

وتضمن الاجتماع مناقشة أوضاع المسيرة السينودسية، حيث طالب أعضاء المجلس بتفعيل هذه المسيرة في مختلف أنشطة الكنائس بالقاهرة.

وأكد المشاركون على أهمية التكوين المستمر لخدام، ومسؤولي الأنشطة الخدمية بالرعايا من خلال كتاب تعليم الكنيسة الكاثوليكية. وفي نهاية اللقاء، أعطى الأب البطريرك بعض التوصيات، والتوجيهات للعمل بها خلال الفترة المقبلة، ثم منح البركة الرسولية الختامية للحاضرين.