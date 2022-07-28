اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 يوليه 2022 06:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بالأسماء ..وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء شركات القطاع

الخميس، 28 يوليه 2022 04:46 م
بالأسماء ..وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء شركات القطاع المهندس طارق الملا
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر المهندس طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء شركات قطاع البترول ونواب رؤساء ، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة ، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت سوف تخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني ، وشملت الحركة السادة التالي أسمائهم : 
 
المهندس أشرف محمد إمام دياب - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة  ـ رئيسا لمجلس الإدارة  المصرية للصمامات ( إيفاكو ). 
 
المهندس عمرو أحمد محمد مصطفى بدوى - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خدمات البترول البحرية . 
 
 
المهندس عمرو أحمد عبدربه عبدالحميد - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد ( جاس كول ). 
 
 
 المهندس  محمد شحاته محمد شحاته - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب - لشركة بتروسيله .
 
  المهندس  هشام وداد زكي محمد عجينه - نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدب للشركة العالمية لصناعة المواسير ( أبيك ) .
 
 
 المهندس  تامر صلاح عبدالموجود زمرة - رئيساً لمجلس والعضو المنتدب للشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر ( EPHH ) . 
 
 
  المهندس  على حسن محمد الدالي - مديراً عاماً تنفيذياً للشركة الوطنية للخدمات البترولية ( نبسكو ) إعتباراً من 1 أغسطس ۲۰۲۲ .
 
 المهندس  محمد الجيوشي عبدالوكيل أحمد فرج - رئيساً لمجلس الإدارة لشركة سينو ثروة للحفر . 
 
WhatsApp Image 2022-07-28 at 16.41.48
 

 

 

البترول

حركة ترقيات

تنقلات

شركات البترول

وزير البترول



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة