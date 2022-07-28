انتشال جثة طالبة من مجرى مائى بإحدى القرى فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

انتشل أهالي قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة في شمال محافظة المنيا، جثة طالبة غرقت داخل المجري المائي لترعة البحر اليوسفي إثر سقوطها نتيجة اختلال توازنها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة مغاغة، يتضمن غرق طالبة داخل البحر اليوسفي بقرية برطباط التابعة لدائرة المركز.

بانتقال الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي، تبين أن أهالي القرية وجدوا جثة طافية بالمجري المائي فقاموا بانتشالها، وبالفحص تبين أن الجثة لفتاة تدعي "س.م" 15 عاما طالبة، مقيمة بإحدي قري مركز مغاغة، وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث مركز مغاغة، أن الطالبة غرقت بسبب سقوطها في الترعة بعد اختلال توازنها.

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي مغاغة العام، وتقرر التحفظ عليها تحت تصرف النيابة لعامة التي باشرت التحقيق وقررت استعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة التي تحرر عنها المحضر اللازم.

وعثر أهالي مركز مغاغة قبل أسبوع علي جثة فتاة مجهولة الاسم والعنوان ترتدي كامل ملابسها وملقاة بمصرف المحيط الزراعي أمام مساكن قرية ميانة، وتم التحفظ عليها ونقلها لمشرحة المستشفي العام، وكلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها، وقررت انتداب مفتش صحة مغاغة والطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثة ومعرفة أسباب الوفاة وكيفية حدوثها.