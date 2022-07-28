اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 10:54 ص
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فى عمومية غير عادية..

انتخاب عبد الفتاح إبراهيم رئيسا لنقابة الغزل والنسيج بالإجماع

الخميس، 28 يوليه 2022 10:53 ص
انتخاب عبد الفتاح إبراهيم رئيسا لنقابة الغزل والنسيج بالإجماع عبد الفتاح إبراهيم
كتبت آية دعبس

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نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 163 الصادر بتاريخ 28 يوليو لسنة 2022، قرارات اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، المنعقدة بتاريخ 13 يوليو 2022، والتي تضمنت بندا واحدا فقط وهو انتخاب رئيس لمجلس إدارة النقابة العامة.
 
وأوضحت النقابة، أن عبد الفتاح إبراهيم فاز بمقعد رئيس النقابة بعد حصوله على 171 صوت بنسبة 97% مقابل 7 أصوات للمرشح الآخر بنسبة 3%، إلا أن اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات العمالية لم تعتمد نتيجة انتخابات رئيس النقابة العامة طبقا لما ورد بمحاضر الفرز بالمخالفة للقانون واللوائح ذات الصلة بالعمل النقابى، لافته إلى أنه بناءا على ذلك وافق مجلس إدارة النقابة العامة بالإجماع على تكليف نائب رئيس النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس النقابة للدورة النقابية 2022/2026، وهو حق أصيل للجمعية العمومية.
 
وأشارت إلى أن عبد الفتاح إبراهيم قد أعلن خلال الجمعية العمومية غير العادية رغبته في الترشح على مقعد رئيس النقابة، ولم يتقدم أحد للترشح أمامه، وبالتالي أعلن نائب رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج انتخاب عبد الفتاح إبراهيم رئيسا لمجلس إدارة النقابة العامة للدورة النقابية 2022/2026 وذلك برفع الأيدى ثم التصويت وقوفا، ومن خلال الرصد بالعين المجردة جاءت نتيجتها الموافقة بالإجماع على انتخاب عبد الفتاح إبراهيم رئيسا للنقابة بعدد 179 صوت.
 
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نقابة الغزل والنسيج

اتحاد العمال

نقيب العاملين بالغزل والنسيج

الغزل والنسيج

عبد الفتاح ابراهيم



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