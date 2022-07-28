قال المسؤول في تصريح نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الفحوصات أثبتت إصابة الرجل أمس وهو الآن محتجز في المستشفى وحالته مستقرة.

وأضاف أن اليابان كانت قد أكدت أول حالة إصابة بجدري القرود الاثنين الماضي، وكانت أيضا لرجل في الثلاثينيات من عمره.

واستدرك المسؤول المحلي قائلا: إن الحالتين المصابتين لا توجد بينهما اتصال وثيق.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت السبت الماضي أن تفشي مرض جدري القردة في العالم يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.