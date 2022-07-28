اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 يوليه 2022 06:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث وتصرح بدفن سيدة حرقت نفسها لخلاف مع زوجها بالطالبية

الخميس، 28 يوليه 2022 05:00 م
النيابة تطلب تحريات المباحث وتصرح بدفن سيدة حرقت نفسها لخلاف مع زوجها بالطالبية اسعاف - ارشيفية
أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلفت النيابة العامة بالجيزة، رجال المباحث بسرعة التحريات في واقعة مصرع ربة منزل حرقت نفسها، بسبب خلافات أسرية، في الطالبية، وصرحت بالدفن ، وأمرت باستدعاء اسرة الضحية للاستماع إلى اقوالهم في الواقعة.

كشفت التحقيقات الأولية نشوب خلاف بين الضحية وزوجها دفعها إلى اشعال النيران في نفسها باستخدام مادة مشتعلة، و نقلها الجيران إلى المستشفى مصابة بحروق متفرقة بأنحاء جسدها، لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة سيدة بحروق ونقلها إلى المستشفى لإسعافها.

بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أن المصابة سكبت مادة مشتعلة على نفسها وأشعلت النار بجسدها، بسبب خلافات مع زوجها.

استمع رجال المباحث لأقوال زوجها وأكد صحة التحريات، ونفى وجود شبهة جنائية، وذكر أنها اشعلت النار بنفسها، بعد خلافات نشبت بينهما، وعقب قضاء السيدة عدة أيام بالمستشفى فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق والتي أمرت بما سبق.


النيابة العامة

امن الجيزة

خلافات زوجية

قسم الطالبية



الموضوعات المتعلقة

حبس المتهم بالاعتداء على مالك محل وابنه بسلاح أبيض فى العمرانية 4 أيام

الخميس، 28 يوليه 2022 02:47 م

الاستماع لأسرة وجيران سيدة سقطت من بلكونة شقة بالوراق لكشف ملابسات الحادث

الخميس، 28 يوليه 2022 02:30 م

النيابة تطلب التحريات عن مصرع محصل شركة غاز سقط من الطابق الرابع بالطالبية

الخميس، 28 يوليه 2022 11:24 ص

تجديد حبس قاتل صديقه بمنشأة القناطر بـ15 طعنة بسبب خلافات مالية

الخميس، 28 يوليه 2022 10:34 ص

انتداب المعمل الجنائى وطلب تحريات المباحث فى حريق منزل بكرداسة

الخميس، 28 يوليه 2022 09:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة