النيابة تطلب تحريات المباحث وتصرح بدفن سيدة حرقت نفسها لخلاف مع زوجها بالطالبية

أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة، رجال المباحث بسرعة التحريات في واقعة مصرع ربة منزل حرقت نفسها، بسبب خلافات أسرية، في الطالبية، وصرحت بالدفن ، وأمرت باستدعاء اسرة الضحية للاستماع إلى اقوالهم في الواقعة.

كشفت التحقيقات الأولية نشوب خلاف بين الضحية وزوجها دفعها إلى اشعال النيران في نفسها باستخدام مادة مشتعلة، و نقلها الجيران إلى المستشفى مصابة بحروق متفرقة بأنحاء جسدها، لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة سيدة بحروق ونقلها إلى المستشفى لإسعافها.

بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أن المصابة سكبت مادة مشتعلة على نفسها وأشعلت النار بجسدها، بسبب خلافات مع زوجها.

استمع رجال المباحث لأقوال زوجها وأكد صحة التحريات، ونفى وجود شبهة جنائية، وذكر أنها اشعلت النار بنفسها، بعد خلافات نشبت بينهما، وعقب قضاء السيدة عدة أيام بالمستشفى فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق والتي أمرت بما سبق.