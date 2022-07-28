اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 يوليه 2022 09:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الجامعات الخاصة: وقف قبول الشهادات العربية بكليات الطب لإتاحة الفرصة لطلاب الثانوية العامة

الخميس، 28 يوليه 2022 09:21 ص
الجامعات الخاصة: وقف قبول الشهادات العربية بكليات الطب لإتاحة الفرصة لطلاب الثانوية العامة الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر مجلس الجامعات الخاصة قرارا تنظيميا لوقف القبول بكليات الطب وطب الفم والأسنان من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، فى عدد من الجامعات حيث تقرر وقف القبول بكلية الطب فى جامعة الدلتا وجامعة 6 أكتوبر وجامعة مصر على أن يستمر القبول فى باقى كليات الطب من الشهادات العربية والأجنبية.
 
كما قرر مجلس الجامعات الخاصة وقف قبول الشهادات المعادلة فى كليات طب الفم والأسنان بجامعات مصر للعلوم والتكنولوجيا والفم والأسنان بجامعة الدلتا على أن يستمر القبول فى باق كليات طب الفم والأسنان من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.
 
وأكد الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة أن هذا القرار يأتى فى إطار ضرورة إحداث توازن بين القبول فى الكليات المختلفة وإتاحة فرص متساوية لطلاب الشهادات المعادلة وطلاب الثانوية العامة، فى ظل ملاحظة زيادة نسب القبول فى بعض كليات الطب وطب الفم والأسنان من الشهادات المعادلة ما يؤثر على طلاب الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2022

موقع التنسيق

تنسيق الجامعات الخاصة

اخبار مصر

اخبار مصرية



الموضوعات المتعلقة

أنت تسأل والتعليم العالى تجيب.. "اليوم السابع" يستضيف مسئول تنسيق الجامعات

الخميس، 28 يوليه 2022 09:10 ص

تنسيق الجامعات 2022.. وزير التعليم العالى يوجه بتذليل كافة العقبات للطلاب

الأربعاء، 27 يوليه 2022 03:29 م

تنسيق الجامعات 2022.. الجريدة الرسمية تنشر قرار قواعد القبول لطلاب الثانوية

الأربعاء، 27 يوليه 2022 12:46 م

تنسيق الجامعات 2022 .. شروط القبول باختبارات الفنون الجميلة جامعة حلوان

الأربعاء، 27 يوليه 2022 12:33 م

تنسيق الجامعات 2022.. 105 آلاف طالب سجلوا فى اختبارات القدرات

الأربعاء، 27 يوليه 2022 12:25 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة