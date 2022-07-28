اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 يوليه 2022 12:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف على 434 مواطنا ضمن قافلة "حياة كريمة" بكفر الزيات.. صور

الخميس، 28 يوليه 2022 11:35 ص
الكشف على 434 مواطنا ضمن قافلة "حياة كريمة" بكفر الزيات.. صور قافلة حياة كريمة فى الغربية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فعاليات القافلة الطبية بقرية كفر الباجه بمركز كفر الزيات، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تنظمها المحافظة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
 
وأشار محافظ الغربية إلى أن القافلة تأتي في إطار خطة الدولة العلاجية والوقائية لخدمة المواطنين لتوفير الخدمة الطبية لأكبر عدد من المواطنين ووصول الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المناطق والقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة.
 
وخلال القافلة تم توقيع الكشف الطبي على 434 مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة حيث قدمت القافلة الخدمات الطبية في تخصصات (الجلدية، الباطنة، الأطفال والعظام)، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان، كما تضمنت القافلة حملة لتلقي لقاح فيرس كورونا وتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح من خلال تقديم كافة التسهيلات وتوفير كافة اللقاحات وذلك ضمن جهود المحافظة في مواجهة فيروس كورونا المستجد. 
 
وفي الإطار ذاته ناشد المحافظ المواطنين بضرورة تلقي الجرعات التنشيطية من لقاح فيروس كورونا والالتزام باتباع جميع الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، حفاظاً على الصحة العامة.
 
قافلة حياة كريمة فى الغربية (1)
قافلة حياة كريمة فى الغربية (1)

 

قافلة حياة كريمة فى الغربية (2)
قافلة حياة كريمة فى الغربية (2)

 

قافلة حياة كريمة فى الغربية (3)
قافلة حياة كريمة فى الغربية (3)

 

قافلة حياة كريمة فى الغربية (4)
قافلة حياة كريمة فى الغربية (4)

 

قافلة حياة كريمة فى الغربية (5)
قافلة حياة كريمة فى الغربية (5)

 

قافلة حياة كريمة فى الغربية (6)
قافلة حياة كريمة فى الغربية (6)

 


قوافل طبية

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

الغربية

اخبار الغربية

محافظ الغربية



الموضوعات المتعلقة

مشروعات "حياة كريمة" تحول قرية "فارس" لصديقة للبيئة بأسوان.. فيديو

الخميس، 28 يوليه 2022 11:22 ص

محافظ المنيا يوجه بعقد اجتماع تنسيقى بين الجهات المنفذة لـ"حياة كريمة"

الخميس، 28 يوليه 2022 10:35 ص

حياة كريمة بالمنيا.. قرية أبيوها تتزين بمجمع خدمى وزراعى والغاز الطبيعى يصل القرى

الخميس، 28 يوليه 2022 09:00 ص

الصحة تطلق 6 قوافل طبية فى المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم

الخميس، 28 يوليه 2022 08:00 ص

حياة كريمة ببنى سويف: البدء فى رفع إحداثيات مرفق إطفاء طحابوش

الخميس، 28 يوليه 2022 07:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة