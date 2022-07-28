الكشف على 434 مواطنا ضمن قافلة "حياة كريمة" بكفر الزيات.. صور

وأشار محافظ الغربية إلى أن القافلة تأتي في إطار خطة الدولة العلاجية والوقائية لخدمة المواطنين لتوفير الخدمة الطبية لأكبر عدد من المواطنين ووصول الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المناطق والقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة.

وخلال القافلة تم توقيع الكشف الطبي على 434 مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة حيث قدمت القافلة الخدمات الطبية في تخصصات (الجلدية، الباطنة، الأطفال والعظام)، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان، كما تضمنت القافلة حملة لتلقي لقاح فيرس كورونا وتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح من خلال تقديم كافة التسهيلات وتوفير كافة اللقاحات وذلك ضمن جهود المحافظة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي الإطار ذاته ناشد المحافظ المواطنين بضرورة تلقي الجرعات التنشيطية من لقاح فيروس كورونا والالتزام باتباع جميع الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، حفاظاً على الصحة العامة.