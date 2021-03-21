مكتب التمثيل العمالى بجدة ينجح فى تحصيل 1.1 مليون جنيه مستحقات 4 مصريين

أعلنت وزارة القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة فى القنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى تسوية مشكلة 4 عمال مصريين وديا وبلغت إجمالى مستحقاتهم 278 ألفا و526 ريالا سعوديا، أى ما يوازى مليون و155 ألفا و882 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات 4 عمال لهم مستحقات لدى أصحاب الأعمال، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال بيان صادر عن وزارة القوى العاملة، إنه بتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالى عبد الحليم محمود بمساعدة العامل المصرى "سمير.ش.هـ" (مهندس كهرباء) فى الحصول على مستحقاته المتمثلة فى مكافأة نهاية الخدمة وراتب ه شهور من كفيله شركة الاتحاد الهندسى بإجمالى 221 ألفا و575 ريالا وتم تحويلها على حسابه بالبنك العربي.

وتفاوض الملحق العمالى عبد الحليم محمود مع شركة بالمملكة للمقاولات لتنفيذ الحكم الصادر للعامل المصرى "ر.ع" وحصوله على 40 ألف ريال، فضلا تنفيذ الحكم الصادر للعامل المصرى "س.ع" ضد كفيله "وليد.أ.ج" بمبلغ 39 ألفا و201 ريال.

ونجح الملحق العمال عبدالحليم محمود، فى مساعدة المواطن "ه.م" (عامل) فى الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 10 آلاف ريال بتأشيرة خروج نهائى من الكفيل، فضلا عن مساعدة "أ.ع" فى تنفيذ الحكم الصادر له ضد كفيله شركة سويل مك ارابيا بمبلغ 7 آلاف و750 ريالا مستحقاته المتأخرة.