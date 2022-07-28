"القومى للمرأة" بالإسكندرية يطلق سلسلة لقاءات "لتسكنوا إليها"

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية،انطلاق أولي اللقاءات لمبادرة "لتسكنوا إليها" و ذلك بجمعية خريجي ابيس للتنمية بقرية ابيس 8، وذلك فى إطار التعاون بين فرع المجلس القومى بالإسكندرية ومشيخة الأزهر الشريف " قطاع الدعوة والإعلام الدين والفتوى" بالإسكندرية.

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع الوعي الفكرى والثقافي الداعم لاستقرار الأسرة المصرية من خلال توعية الأباء و الأمهات والشباب بأهمية التمسك بالقيم الدينية والإنسانية النبيلة.

وتناول اللقاء الدعوة إلى تخفيف الاعباء على الشباب من الجنسين فى بناء حياة أسرية مستقرة وإيجابية وبناءة، غرس قيمة التسهيل والتيسير والتعاون بين أبناء المجتمع الواحد، تخطى التحديات والمشكلة الزوجية والأسرية وخاصة المتزوجين حديثاً، توقير كبار السن وذوى الهمم وحفظ مكانتهم فى المجتمع.

والجدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ من سلسلة من اللقاءات الشهرية للمبادرة على مستوى أحياء المحافظة حتى يتم نشر الرسائل الساميه التي تحتويها المبادرة على أوسع نطاق بالمحافظة.



القومى للمرأة بالإسكندرية يطلق سلسلة لقاءات (1)



القومى للمرأة بالإسكندرية يطلق سلسلة لقاءات (2)



القومى للمرأة بالإسكندرية يطلق سلسلة لقاءات (3)