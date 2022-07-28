اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 04:36 ص
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السجن لشرطيين بقيا مكتوفى الأيدى أثناء مقتل جورج فلويد

الخميس، 28 يوليه 2022 04:00 ص
السجن لشرطيين بقيا مكتوفى الأيدى أثناء مقتل جورج فلويد احتجاجات أمريكية بعد مقتل جورج فلويد
وكالات

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أدان القضاء الأمريكي شرطيين بالسجن لعدم تدخلهما أثناء مقتل جورج فلويد، في مأساة أدت إلى خروج تظاهرات ضخمة ضد العنصرية في الولايات المتحدة في العام 2020.

وأصدر القاضي الفدرالي بول ماجنوسون أحكاما بالسجن، ثلاث سنوات على ألكسندر كوينج (28 عاما)، وثلاث سنوات ونصف السنة على تو ثاو (36 عاما)، خلال جلسة استماع قصيرة في محكمة في سانت بول.

وأدين الرجلان في فبراير بتهمة "انتهاك الحقوق المدنية" للأمريكيين من أصول إفريقية، مع شرطي ثالث هو توماس لين حكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن مدة سنتين ونصف السنة. 

واتهم القضاء الفدرالي الأمريكي الرجال الثلاثة بعدم تقديم المساعدة اللازمة لجورج فلويد خلال معاناته تحت ركبة زميلهم ديريك شوفين الذي حكم عليه القضاء بالسجن 21 عاما.

وواصل شوفين الضغط على رقبة فلويد لحوالى عشر دقائق حتى فارق  الحياة.

في 25 مايو 2020، اتصل تاجر في منيابوليس بالشرطة ليتهم جورج فلويد بدفع ورقة نقدية مزورة من فئة 20 دولارا في متجره.

وبعد مواجهتهم صعوبة في إدخال هذا الرجل صاحب القامة الضخمة إلى سيارتهم، قاموا بتثبيته على الأرض مكبّل اليدين. ووضع ديريك شوفين ركبته على رقبته، بينما كان الشرطيان الآخران إلى جانبه، وفيما كان تو ثاو يمنع المارة من الاقتراب. 

لم يتحرك رجال الشرطة رغم شهقات الرجل الأربعيني وفقدانه الوعي. 

وأثار المشهد الذي تم تصويره ونشره على الإنترنت، احتجاجات ضخمة ضد العنصرية ووحشية الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها.


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