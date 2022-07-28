السجن لرئيس نقابة المعلمين السابق بالجمرك فى الإسكندرية اختلس نصف مليون جنيه

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة والمستشار محمد حسن منيع وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب بالسجن 3 سنوات للمتهم " خ.أ.م" بالسجن المشدد 3 سنوات والزامة برد مبلغ خمسمائه وتسعة وتسعون الف وخمسمائة وخمسة عشر جنيها وعشرون قرشا وتغريمه مبلغ مساوئ للمبلغ وعزلة من الوظيفة والزامة بالمصاريف الجنائية لاتهامه باختلاس مال عام .



تعود احداث القضية المقيدة برقم 8926 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة بقيام المتهم باختلاس مال عام من محل عمله .



كشفت التحقيقات قيام المتهم " خ.أ.م" رئيس مجلس إدارة نقابة المعلمين الفرعية بالجمرك ورئيس نادي الشاطئ للمعلمين سابقا، بالاستيلاء علي مبالغ مالية من حساب نقابة المعلمين الجمرك وقيامه بسحب مبلغ خمسمانة وتسعة عشرة الف وخمسة عشر جنيها بالإضافة إلي استيلائه علي مبلغ ثمانين ألف جنية وتم ايداعهم في حسابة الشخصي، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.





