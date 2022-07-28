الرابع جمهورية علمى بالثانوية الأزهرية: أحلم بالالتحاق بكلية الطب.. صور

الغربية محمد طارق

قالت آلاء السعداوي محمد إبراهيم أبو سعدة الحاصلة علي المركز الرابع علي مستوي الجمهورية "علمي" في الثانوية الأزهرية لـ"اليوم السابع"، إنها سعيدة بتفوقها ولم تكن تتوقع هذا النجاح الكبير، مضيفة أن أسرتها أكبر داعم لها وتحلم بالالتحاق بكلية الطب.

فيما قال الدكتور السعداوي إبراهيم أبو سعده والدها لـ " اليوم السابع " إنها كانت مواظبة علي الصلاة في وقتها وختمت القرآن الكريم وهي في الصف الثاني الإعدادي وكانت تنام في اليوم 6 ساعات فقط وباقي الفترات تقضيها في المذاكرة وقراءة القرآن الكريم، مضيفًا أن والدتها كانت داعما لها في كل الفترات وإنها دائما ما تحقق المراكز الاولي علي مستوي الجمهورية في جميع المراحل.

وأناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021-2022م، بأقسامها العلمية المختلفة (الأدبي- العلمي- العلوم الإسلامية- معاهد فلسطين الأزهرية).

وأعلن وكيل الأزهر الشريف في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر اليوم الخميس، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام بنسبة نجاح عامة (57.31%)، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي (50.97%)، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي (68.55%)، لتكون نتيجة القسمين معًا (57.31%)، فيما بلغت نتيجة شعبة العلوم الإسلامية نسبة النجاح (97.2%).

وفي هذا التقرير ننشر أسماء الطلاب العشرة الأوائل على القسم الأدبي:

الطالبة أميرة أسامة سعيد عبد المنجي، منطقة القاهرة الأزهرية (معهد فتيات الإمام عبد الحليم محمود) المركز الأول، بمجموع 622 (98.73%).

الطالبة فاطمة محمد حلمي محمد النشوي، منطقة الشرقية الأزهرية (معهد فتيات كوم حلين) المركز الثاني بمجموع 620 (98.41%).

الطالبة وسام أحمد حسني عبد الباقي، منطقة الجيزة الأزهرية (معهد فتيات العمرانية) المركز الثالث بمجموع 619 (98.25%).

سارة بهجت السعيد محمد عبده، منطقة كفر الشيخ الأزهرية (معهد فتيات محمد رجب) المركز الرابع بمجموع 618 (98.10%).

يمنى محمد أبو خليل عبد العظيم، منطقة الشرقية الأزهرية (معهد فتيات العواسجة) المركز الرابع مكرر بمجموع 618 (98.10%).

الطالبة أسماء محمد علي محمد، منطقة القاهرة الأزهرية (معهد فتيات أرض الجنينة) المركز السادس بمجموع 617 (97.94%).

الطالبة تبارك جلال عبد العزيز محمد الحفناوي، منطقة المنوفية الأزهرية (معهد فتيات بركة السبع) المركز السادس مكرر بمجموع 617 (97.94%).

الطالب محمد رضا شعبان السيد محمد عطية، منطقة كفر الشيخ الأزهرية (معهد منشأة عباس) المركز السادس مكرر بمجموع 617 (97.94%).

الطالبة رقية السيد أحمد السيد عامر، منطقة كفر الشيخ الأزهرية (معهد فتيات المندورة) المركز التاسع بمجموع 616 (97.78%).

الطالبة أميرة محمد محمد فرج، منطقة القاهرة الأزهرية (معهد فتيات البساتين) المركز العاشر بمجموع 615 (97.62%).

وأعلن وكيل الأزهر كل التفاصيل المتعلقة بنتيجة الثانوية الأزهرية في مؤتمر صحفي نظَّمه المركز الإعلامي للأزهر الشريف بمقر مشيخة الأزهر، كما قام المركز الإعلامي للأزهر ببث المؤتمر مباشرة على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحضور وسائل الإعلام المصرية المختلفة.

وكان الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أجرى مكالمات هاتفية مساء أمس مع الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2021/2022م، هنأهم فيها بنجاحهم وتفوقهم وتقديره لما بذله أولياء الأمور حتى يصل أبناؤهم إلى هذا التميز والتفوق، معربًا عن تمنياته للأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد مشرق، وأن يحملوا لواء المنهج الأزهري في المستقبل في شتى المجالات داخل مصر وخارجها، مؤكدًا ضرورة أن يواصلوا التميز والتفوق والاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا لخدمة دينهم ووطنهم.



آلاء



آلاء ووالدها