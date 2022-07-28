اليوم السابع
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الخامسة على الثانوية الأزهرية بالدقهلية: الدروس الخصوصية "تضييع وقت"

الخميس، 28 يوليه 2022 05:53 م
الخامسة على الثانوية الأزهرية بالدقهلية: الدروس الخصوصية "تضييع وقت" الطالبة الزهراء حسام الدين
الدقهلية فريق المحافظات

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حالة من الفرحة تعيشها أسرة الطالبة الزهراء حسام الدين محمود عبد الحق، من معهد فتيات ميت عنتر، وذلك بعد حصولها على المركز الخامس ضمن أوائل الثانوية الأزهرية، بمجموع درجات 577 درجة وبنسبة 91.59%.

وقالت الطالبة، إنها في بداية دراستها كان لديها حالة من القلق من صعوبة المواد، وكانت تحصل على دروس خصوصية في جميع المواد، لكنها اكتشفت أن الدروس هي "تضييع وقت"، وتهدر اليوم بدون داع.

وأضافت في تصريحاتها، أنها اعتمدت على نفسها في مذاكرة أغلب المواد الدراسية بنفسها عن طريق اليوتيوب، وكانت تساعدها والدتها في تسجيل الدروس.

وأوضحت الطالبة، أنها لم تعتمد على جدول محدد أو ساعات للمذاكرة، لكنها تبدأ يومها عقب صلاة الفجر وتستمر حتى تشعر بالتعب.

وتابعت أن والدها يعمل مهندسًا في شركة الكهرباء، ووالدتها ربة منزل، وكانا يذاكران معها دروسها، قائلة: البيت كله كان في ثانوية أزهرية معايا.

وأكدت الخامسة على الثانوية الأزهرية، أن مثلها الأعلي هو الشيخ محمد متولي  الشعراوي، وترغب في أن تصبح داعية إسلامية لتوصيل رسالة الرسول الكريم.


الخامسة علي الثانوية الازهريه

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