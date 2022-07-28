اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 03:17 ص
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التنمية المحلية تقيم أداء رؤساء المدن والأحياء وتدفع المتميزين للمناصب القيادية

الخميس، 28 يوليه 2022 03:00 ص
التنمية المحلية تقيم أداء رؤساء المدن والأحياء وتدفع المتميزين للمناصب القيادية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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حذر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قيادات المحليات من التقاعس عن أداء مهاهم، خاصة الأعمال التى تتعلق بخدمات المواطنين، مشددًا على ضرورة التواجد بين المواطنين بصورة مستمرة للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها وحسن التعامل معهم. 
 
وشدد شعراوى على أن الوزارة تقوم بعمل تقييم لأداء رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا سعى الوزارة للدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية لتشجيع جميع العاملين بالإدارة المحلية على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفانى فى تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات ومحاسبة المقصرين عبر نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن مجال خدمة المواطنين.
 
وأصدر اللواء محمود شعراوى، يوم الثلاثاء، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لقيادات محلية بمحافظات المنيا وكفر الشيخ والأقصر وأسيوط والقاهرة والدقهلية وجنوب سيناء والغربية، مشيرًا إلى أن الحركة تضمنت نقل تامر سعيد عياد سكرتير عام محافظة المنيا إلى سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، وتصعيد كل من ياسر محمد عبد العزيز سكرتير عام مساعد المنيا إلى وظيفة سكرتير عام ومحمد معوض عقل رئيس حى الوايلى إلى سكرتير عام مساعد المنيا. 
 
وأوضح شعراوى أن الحركة تضمنت نقل كل من محمد صحصاح رئيس مدينة ومركز البياضة بالأقصر إلى رئيس مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء ، وخيري حسين إبراهيم رئيس مدينة سانت كاترين إلى رئيس حى الوايلى بالقاهرة ، ورضا على قويطة رئيس مدينة الكردى بالدقهلية إلى رئيس حى أول طنطا بالغربية ومحمود محمد شاهين من ديوان عام محافظة أسيوط إلى رئيس مركز ومدينة البياضية بالأقصر ، وعبدالغفار عبدالرحمن الديب رئيس مدينة سيد غازي بكفر الشيخ إلى رئيس مدينة ومركز فوه بكفر الشيخ.

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