اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 يوليه 2022 10:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

البرلمان العربى يدين الهجوم على مجموعة من القوات المغربية ببعثة الأمم المتحدة بالكونغو

الخميس، 28 يوليه 2022 09:42 ص
البرلمان العربى يدين الهجوم على مجموعة من القوات المغربية ببعثة الأمم المتحدة بالكونغو رئيس البرلمان العربى عادل العسومى
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدان البرلمان العربى، الهجوم الإرهابى، الذى تعرضت له مجموعة من القوات المسلحة الملكية المغربية التابعة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) والذى أسفر عن مقتل جندى مغربى وإصابة آخرين ضمن البعثة، مؤكدا تضامنه الكامل مع المملكة المغربية فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية جنودها وقواتها.

وأعرب البرلمان العربي، في بيان الخميس، عن خالص التعازي والمواساة للمملكة المغربية، ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا ولذوي الضحايا، مع تمنياته بسرعة الشفاء لجميع المصابين، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة الملكية المغربية ضمن بعثة الأمم المتحدة في حفظ الأمن و إحلال السلام بالمنطقة.

ودعا البرلمان العربي إلى تعزيز التعاون على المستوى العربي والإقليمي والدولي لمجابهة الإرهاب وتجفيف منابعه، مشددا على موقفه الثابت والرافض لجرائم العنف والتطرف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها وضرورة اجتثاثها من جذورها.

 


البرلمان العربى

القوات المغربيه

الامم المتحده

الكونغو

بعثه الامم المتحده



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة