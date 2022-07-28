البالون الطائر.. رحلة البهجة لجميلات أوروبا وأسرهن بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد رحلات البالون الطائر فى البر الغربي بمحافظة الأقصر، حالة من الإقبال السياحى المميز من الأفواج السياحية من دول أوروبا والعالم أجمع، وذلك وسط أجواء وطقس جيد فى الصباح الباكر يسمح بتحليق الرحلات بصورة طبيعية يومياً، حيث عادت كافة الشركات للعمل فى خدمة السياح من جديد بعد قرار وزارة الطيران المدنى.



وفي هذا الصدد شهد أرض مطار البالون الطائر فى غرب محافظة الأقصر، فجر أمس الأربعاء، عودة تحليق الرحلات بصورة طبيعية للشركتين اللتين تم إيقاف نشاطها على مدار الأيام الماضية بعد واقعة إنحراف بالونتيهما فى حادث خفيف بأرض مطار البالون، وأقلت الرحلات الأفواج السياحية من حول العالم بصورة مميزة.



وكانت قررت سلطة الطيران المدنى المصري استئناف رحلات البالون الطائر بمدينة الأقصر اعتبارا من صباح يوم الأربعاء 20 يوليو الجارى، مع وقف شركتين وقعت الحادثة لبالوناتهما، وذلك بعد أن تم تعليق الرحلات لمدة يوم واحد فقط إثر واقعة إنحراف بالون طائر صباح الإثنين الشهر الجارى والتلامس مع بالون آخر كان على متنه 28 راكباً وصلوا جميعا بسلام وأمان بعد هبوط البالون إلى الأرض.



وعلى إثر هذه الواقعة اتخذت سلطة الطيران المدني المصري قرارا بتعليق نشاط البالون الطائر في الأقصر مؤقتاً لحين إشعار آخر حيث تم إيفاد لجنة مختصة من مفتشي السلامة الجوية بسلطة الطيران المدنى المصرى للتحقيق في الواقعة وقامت اللجنة بمجرد وصولها بمراجعة كافة الإجراءات والخطوات المتخذة لتشغيل منطقة إقلاع البالون الطائر والتأكد من سلامة جميع الإجراءات وكذلك سلامة جميع ركاب البالون محل الواقعة وعدم وجود أي شكاوى للركاب من الإجراءات التشغيلية للرحلتين محل التحقيق حيث أشادوا بالإجراءات التي تمت في أثناء عملية الهبوط الاضطراري .. وبناء على ذلك فقد اتخذت سلطة الطيران المدنى قرارها باستئناف نشاط البالون الطائر بمدينة الأقصر مع استمرار تعليق رحلات الشركتين محل الواقعة لحين استكمال التحقيقات.



وتعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وما أن تصعد الرحلة للسماء تبدأ المشاهد المبهرة فى الظهور من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات والنبلاء.





الأجانب وأسرهم فى قلب مطار البالون



البالون يرسم البهجة على وجوه السياح



البسمة على وجوه السياح داخل رحلة البالون



السياح خلال الاستمتاع برحلات البالون



السياح خلال التوجه لرحلات البالون



السياح يستمتعون برحلات البالون الطائر



الفرحة بين الأجانب داخل رحلات البالون



بهجة السياح فى رحلات البالون الطائر



تجهيز البالونات فجراً للتحليق بالسماء



جانب من تجهيز البالون بالأقصر



سعادة أجنبية قبل التحليق برحلات البالون



سعادة بين السياح داخل رحلة البالون



سياح العالم يستمتعون برحلات البالون الطائر



فرحة جميلات الغرب بعد رحلة البالون بالأقصر