الأولى أدبي بالقليوبية للثانوية الأزهرية: وسر تفوقي حفظ ورد من القرآن يوميا قبل المذاكرة

وأضافت "دعاء" خلال حديثها لـ "اليوم السابع"، أن سر تفوقها يكمن في أنها قبل بدء المذاكرة يوميا كانت تحفظ وردا من القرآن الكريم، بالإضافة إلى الحفاظ على الصلوات في موعدها، مشيرة إلى أنها كانت تذاكر من 8 إلى 10 ساعات موزعة طوال اليوم وفق جدول كانت تحدده أسبوعيا لكافة المواد الدراسية، وتكثيف المذاكرة لبعض المواد التي كانت ترى أنه لابد من التركيز عليها.

وتابعت الأولى على محافظة القليوبية للشعبة الأدبية بالثانوية الأزهرية، أنها تتمني اللحاق بكلية اللغات والترجمة، نظرا لحبها للترجمة، كما أنها ستقوم على ترجمة الكتب والمراجع لتحقيق الاستفادة منها، مشيرة إلى أن أسرتها عملت على توفير المناخ الملائم والجو الهادئ لها، حيث كان الجميع يتواجد بالطابق الأول وتم تخصيص غرفة لها للمذاكرة بالطابق الثاني.