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الأولى أدبي بالقليوبية للثانوية الأزهرية: وسر تفوقي حفظ ورد من القرآن يوميا قبل المذاكرة

الخميس، 28 يوليه 2022 05:30 م
الأولى أدبي بالقليوبية للثانوية الأزهرية: وسر تفوقي حفظ ورد من القرآن يوميا قبل المذاكرة دعاء سعيد محمد أبو السعود، الطالبة بمعهد فتيات، والأولى على مستوى محافظة القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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قالت دعاء سعيد محمد أبو السعود، الطالبة بمعهد فتيات، والأولى على مستوى محافظة القليوبية للشعبة الأدبية بالثانوية الأزهرية، إنها شعرت بفرحة كبيرة فور تلقيها خبر تحقيقها المركز الأول على مستوى القليوبية بالشعبة الأدبية للثانوية الأزهرية، موضحة "الحمد لله فرحت والدي ووالدتي وكافأتهم على التعب الكبير والمجهود اللى قدموه لي طوال فترة الدراسة".

وأضافت "دعاء" خلال حديثها لـ "اليوم السابع"، أن سر تفوقها يكمن في أنها قبل بدء المذاكرة يوميا كانت تحفظ وردا من القرآن الكريم، بالإضافة إلى الحفاظ على الصلوات في موعدها، مشيرة إلى أنها كانت تذاكر من 8 إلى 10 ساعات موزعة طوال اليوم وفق جدول كانت تحدده أسبوعيا لكافة المواد الدراسية، وتكثيف المذاكرة لبعض المواد التي كانت ترى أنه لابد من التركيز عليها.

وتابعت الأولى على محافظة القليوبية للشعبة الأدبية بالثانوية الأزهرية، أنها تتمني اللحاق بكلية اللغات والترجمة، نظرا لحبها للترجمة، كما أنها ستقوم على ترجمة الكتب والمراجع لتحقيق الاستفادة منها، مشيرة إلى أن أسرتها عملت على توفير المناخ الملائم والجو الهادئ لها، حيث كان الجميع يتواجد بالطابق الأول وتم تخصيص غرفة لها للمذاكرة بالطابق الثاني.

الطالبة دعاء محمد مع والدتها
الطالبة دعاء محمد مع والدتها
 
فرحة الطالبة دعاء محمد بالتفوق
فرحة الطالبة دعاء محمد بالتفوق

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