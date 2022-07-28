الأرصاد الكويتية تُحذر من تأثر البلاد بأمطار رعدية غزيرة

كتب محمد جمال

أطلقت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدنى، تحذيراً جديداً بسبب تأثر البلاد بأمطار رعدية متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة، كما حذرت الأرصاد الجوية الكويتية من تكون أمطارا غزيرة على بعض المناطق، وذكرت الإدارة أن التحذير يبدأ من اليوم الخميس ويستمر لمدة 24 ساعة، موضحة أن درجة التحذير عالية جداً.

ولفتت الأرصاد الجوية إلي أن الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للغبار وتؤدى إلى انخفاض في الرؤية الأفقية أحياناً وارتفاع الأمواج البحرية.

وأكدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية جاهزية فرق الطوارئ التابعة للتعامل مع أي أعطال قد تحدث خالل تقلبات الطقس المتوقع أن تشهدها البالد يوم غد الجمعة ويصاحبها هطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.