اعتماد جامعة المنصورة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

كتب محمد صبحى

قدم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، تقريرًا للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول اعتماد الجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كأول جامعة مصرية حكومية تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي، بعد اعتماد 60% من الكليات والبرامج التعليمية بالجامعة.

أشار التقرير إلى أن الموافقة على اعتماد الجامعة جاء خلال انعقاد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أمس الأربعاء برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة.

وأفاد التقرير بقيام الهيئة بتشكيل فريق برئاسة د. عمرو عزت سلامة أمين اتحاد الجامعات العربية للمراجعة الخارجية وزيارة الجامعة وذلك خلال شهر يونيو الماضي بواقع زيارتان افتراضية وميدانية؛ لتقييم الجامعة وفقًا للمعايير التي تتبعها الهيئة لتقييم المؤسسات الجامعية، وقد أثبت التقييم استيفاء المعايير العملية التعليمية والبحثية والحوكمة بالجامعة، والتزام الجامعة بتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية.

وأثنى د. أشرف عبدالباسط على المجهود المقدم من قبل كافة عناصر منسوبي جامعة المنصورة على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن اعتماد الجامعة هو نتاج رحلة طويلة من الجهود المتميزة على مدار 50 عامًا منذ إنشاء الجامعة، مضيفًا أن جامعة المنصورة اهتمت بتطبيق نظم جودة التعليم على مستوى مؤسساتها التابعة والتي تبلغ 18 كلية، حيث تم اعتماد أول مؤسساتها عام 2010 باعتماد كلية الصيدلة، ليتتابع بعدها اعتماد الكليات والبرامج التعليمية بجامعة المنصورة ليصل إلى 10 كليات من أصل 18 كلية أى بنسبة أكبر من 50 % والذي كان شرط أساسي من الهيئة للسماح للجامعة للتقدم بالاعتماد.

وأضاف عبدالباسط أن إجمالي عدد البرامج التعليمية المعتمدة بالجامعة وصل إلى ١٨ برنامجًا تعليميًا على مستوى كليات الطب والهندسة والزراعة، وبذلك فإن جامعة المنصورة تعد الأولى بين الجامعات المصرية التي تضم برامج تعليمية معتمدة على مستوى القطاعات الطبية والهندسية والزراعية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سهام جاد الحق مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة باعتماد جامعة المنصورة كأول جامعة مصرية معتمدة يعد تتويجًا لجهود استمرت ثلاث سنوات بوحدات ضمان الجودة؛ لإعداد ملف التقدم للاعتماد المؤسسي للجامعة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.