وقال شرطيون من منطقتي "أحمد آباد" و"بوتاد" التي يحظر فيهما بيع واستهلاك الكحوليات - حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية الخميس، إن 42 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد شرب كحوليات فاسدة.

ومن جانبه، أكد المفتش العام للشرطة "أشوك كومار ياداف" أن 31 شخصا لقوا مصرعهم بعد تناول كحوليات فاسدة في "بوتاد" وتم ونقل نحو 50 آخرين إلى المستشفى في مقاطعة "بهافناغار" في جنوب شرق ولاية جوجارات ، وقال "تشاندراسيكار" وهو مسئول كبير آخر في الشرطة إن 11 شخصا آخرين لقوا حتفهم في منطقة أحمد آباد القريبة.

ومن جانبه، أعلن وزير الشئون الداخلية بالولاية "هارش سانجافي" في بيان: "كشفت التحقيقات أن الضحايا استهلكوا ميثانول من الدرجة الصناعية مما تسبب في وفاتهم., موضحا أن 97 شخصا نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بينهم اثنان في حالة حرجة".

يذكر أن ولاية "جوجارات" موطن رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" تعد واحدة من عدة ولايات في الهند يعتبر فيها استهلاك وبيع الخمور غير قانوني.

يشار إلى أن مئات المواطنين يموتون سنويا في الهند بسبب الكحوليات الرخيصة المصنوعة في معامل تقطير بدائية وغير مضمونة في الشوارع.

وكان في عام 2019، قد لقي أكثر من 150 شخصا مصرعهم في حادث مماثل في ولاية آسام الشمالية الشرقية معظمهم من عمال مزارع الشاي.