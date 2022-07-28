اليوم السابع
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اجتماع بمشروع قناطر ديروط الجديدة للتأكد من تنفيذ معايير الأمن والسلامة

الخميس، 28 يوليه 2022 12:27 م
اجتماع بمشروع قناطر ديروط الجديدة للتأكد من تنفيذ معايير الأمن والسلامة اجتماع بمشروع قناطر ديروط الجديدة للتأكد من تنفيذ معايير الأمن والسلامة
كتبت أسماء نصار

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عقد اجتماع بمشروع قناطر ديروط الجديدة للتأكد من تنفيذ معايير الأمن والسلامة في مناطق التنفيذ داخل الموقع، حيث يتم العمل حاليًافى تنفيذ أعمال الجسات التأكيدية واختبارات التربة أسفل مناسيب التأسيس.
 
يُعد مشروع قناطر ديروط الجديدة ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الريبمختلف محافظات الجمهورية، وفى إطار المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد والذى يحظى بالأولوية فى مشروعات التنمية.
 
وتعتبر قناطر ديروط، واحدة من أقدم المنشآت المائية فى مصر والتى يرجع تاريخ إنشائها الى 150 عامًا مضت، وتتكون من 5 قناطرتخدم7 ترع فرعية فى خمس محافظات "أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة"، وذلك لخدمة زمام نحو 1.656 مليون فدان منمساحةالأراضى الزراعية بـ9.60 مليار م3/سنويًا، وذلك بعد أن أمر الخديوى إسماعيل بإنشائها، بناء على قرار مجلس شورى النواب عام1869،حيث أنشأت عام 1871، على يد المهندس بهجت باشا الذى تناوب على بنائها هو وسلامة باشا إبراهيم ثم إسماعيل باشا محمد.
 
وتقع مجموعه ديروط على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط 60,600) ، وتقوم بإطلاق تصرف سنوي من خلال المجموعة قدره 9.6 مليار م3 سنويا لتغذى مجموعة القناطر (7) سبعة ترع فرعية وهم قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعةالديروطية،قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة ابوجبل وقنطرة فم ترعة الدلجاوى.

ديروط

قناطر ديروط

القناطر

مشروع قناطر ديروط



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