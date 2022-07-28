إعلان نتيجة الاختبار الإلكترونى للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة إمام مسجد

كتب على عبد الرحمن

بدأت بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx إتاحة الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكترونى الذى أجراه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لـ9 آلاف و618 من المتقدمين لشغل 1000 وظيفة مدرس وإمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف.

ومن خلال الاستعلام تظهر إحدى رسالتين للمتقدمين لشغل الوظائف إما باجتيازه الاختبار الإلكتروني ونصها: "حضرتك مرشح لدخول الامتحان الشفوى نرجو المتابعة معنا لمعرفة موعد الامتحان"، أو برسوبه فى الاختبار الإلكترونى ونصها: "عفوا - نتمنى لكم حظا أوفر فى الإعلانات القادمة (تابعونا)".

ومن المقرر أن يحدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف موعد الاختبار الشفوى للذين اجتازوا الاختبار الإلكترونى خلال الأيام المقبلة، فيما لم ينته الجهاز بعد من مراجعة أوراق المتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد .

وأُجريت الامتحانات الإلكترونية بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز خلال الفترة من 5 إلى 23 يونيو الجاري، لـ9 آلاف و618 من إجمالي 13 ألفًا و 96 متقدمًا توافرت فيهم شروط القبول، وجاءت مستنداتهم مطابقة للمطلوب والتأهل لمرحلة التقييم الإلكتروني.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن التعاون الوثيق بين وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كان له أثر كبير في نجاح هذه الامتحانات التي تمت بنزاهة وشفافية شهد بها الممتحنون أنفسهم، وأنه جار التنسيق مع الجهاز للمرحلة الثانية "المقابلة الشفوية"، نظرًا لما تتطلبه وظيفة الإمام من ملكات خاصة قائمة على المشافهة، ولا سيما ما يتصل بقراءة القرآن الكريم والأداء الخطابي الصوتي والسمات الشخصية المؤهلة للتواصل الجيد مع المجتمع، مشددا على أن أعمال التقييم الإلكتروني تهدف إلى تأمين عملية تقييم المتقدمين ضد أي تدخل بشري على الإطلاق، وقياس حقيقي لقدرات ومهارات ومعارف المتقدمين، سواء بالشأن العام أو في مجال التخصص، وذلك في إطار تحقيق أكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن مسابقة الأوقاف، قبل فتح باب التقدم للمسابقة بـ 15 يوما حتى يتمكن الراغبون فى التقدم من تجهيز المستندات المطلوبة، حيث تم فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022، وبلغ عدد ساعات التقدم 384 ساعة، فى حين أن التقدم المعتاد باليد فى المسابقات المماثلة كان فى السابق يمتد لمدة اسبوعين بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم، وبلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس بلغ 15 ألفا و988 متقدما، بينما بلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة عامل 196 ألفا و 694 متقدما.



جانب من لقاء الوزير ورئيس الجهاز