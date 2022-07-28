إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا بالقرب من مدخل المحافظة، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى وقوع مصابين.

وبإنتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.