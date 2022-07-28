اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى بالمنيا

الخميس، 28 يوليه 2022 02:09 م
إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى بالمنيا حادث تصادم - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربى بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا  بالقرب من مدخل المحافظة، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى وقوع مصابين.
 
وبإنتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.
 

 

 


مديرية امن المنيا

ادارة المرور

انقلاب سيارة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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