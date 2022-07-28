إصابة شخصين فى تصادم دراجة نارية وسيارة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب شاب وسيدة بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم دراجة نارية بدون لوحات معدنية مع سيارة مجهولة بطريق عز الدين دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى المجمع الطبي بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بدون لوحات معدنية مع سيارة مجهولة على طريق عزالدين دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتى اسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية وأسفر الحادث عن اصابة كلا من وليد فرج عادل 19 عام مقيم الشهداء دائرة قسم ثان الاسماعيلية مصاب اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم وشيماء جمال السيد52عام مقيمة المستقبل دائرة مركز ابوصوير مصابة كسر مضاعف بالقدم اليمنى سحجات وكدمات بالجسم.

على الفور تم نقل المصابين الى المجمع الطبي بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.