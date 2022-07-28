إزاى تحمى بشرتك من أشعة الشمس الضارة؟

كتبت نهير عبد النبى

من المحتمل أن تكون إحدى أسهل الطرق للوقاية من سرطان الجلد هى استخدام واقى الشمس، ومع ذلك، لا يزال معظمنا ينسى وضع الكريم الواقى من الشمس، وحسب ما ذكره موقع cancer ، فإن أبرز طرق الوقاية من أشعة الشمس الضارة هى استخدام كريم واقى من الشمس وإعادة وضع الكريم كل ساعتين وغيرها من الطرق نتعرف عليها فى التقرير.

كيف تحمى بشرتك من أشعة الشمس الضارة؟

هناك بعض الاحتياطات اللازمة التى يجب اتباعها لحماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة وهى:

- استخدم واقى الشمس كل يوم

ينصح بوضع كريم واقى من أشعة الشمس قبل الخروج من المنزل بربع ساعة على الأقل، استخدم أيضًا مرطب شفاه أو أحمر شفاه يحتوى على واقى من الشمس مع عامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30.

اختر واقيًا من الشمس واسع الطيف يحمى من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة، وتأكد من أنها مقاومة للماء ولها عامل حماية من الشمس 30 أو أعلى، قد تساعد واقيات الشمس الأخرى فى حمايتك من التعرض لحروق الشمس، لكنها لا تحمى من سرطان الجلد.

أعد وضع الكريم الواقى من الشمس كل ساعتين.

- إبقاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر فى الظل.

- حدد مقدار الوقت الذى تقضيه في الشمس وحاول تجنب التعرض للشمس بين الساعة 10:00 صباحًا والساعة 4:00 مساءً. هذا هو الوقت الذي تكون فيه أشعة الشمس هي الأشد، وينصح بعدم خروج الأطفال من المنزل أوتغطيتهم بقبعه وملابس قطنية.

- ارتد قميصًا بأكمام طويلة وسراويل طويلة.

الملابس الداكنة ذات الأقمشة المنسوجة بإحكام تحجب أشعة الشمس أكثر من الأقمشة البيضاء أو المنسوجة بشكل فضفاض لمزيد من الحماية، ابحث عن الملابس المصنوعة من مواد خاصة واقية من الشمس.

- ارتدى قبعة تغطى وجهك ورقبتك وأذنيك ونظارة شمسية، النظارات الشمسية ذات العدسات التى تمتص 99% إلى 100% من الأشعة فوق البنفسجية توفر حماية مثالية للعينين والجلد المحيط.

- كن أكثر حذرًا إذا كنت تتناول أدوية قد تجعلك أكثر حساسية للشمس وتشمل هذه أنواع محددة من المضادات الحيوية ومضادات الالتهاب ومضادات الفطريات وأدوية ضغط الدم والعلاج الكيميائي.