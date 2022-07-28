اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 يوليه 2022 03:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بالقليوبية.. الطالبات تتفوقن

الخميس، 28 يوليه 2022 02:40 م
أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بالقليوبية.. الطالبات تتفوقن الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع"، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة القليوبية، والتي تم إعلانها من قبل الدكتور سعيد عبد الغفار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالقليوبية، والشيخ عبد الموجود دسوقي الوكيل الشرعي، وذلك بعد اعتمادها من قبل الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

 

وجاءت أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالقليوبية علي النحو التالي:

·      الشعبة العلمية

-      ريهام محمد إسماعيل متولي، معهد فتيات طحانوب بشبين القناطر.

-      عمر محمود عبد العزيز سليمان، معهد القناطر الخيرية.

-      يوسف محمود عبد القادر على، معهد القناطر الخيرية.

-      أحمد فتحي حامد حسن، معهد كفر النخلة بطوخ.

-      على أيمن شلبي إبراهيم، معهد كفر النخلة بطوخ.

·      الشعبة الأدبية:

-      دعاء سعيد محمد أبو السعود، معهد فتيات قليوب.

-      شيرين أشرف محمد صالح، معهد فتيات المنيرة بالقناطر الخيرية.

-      سلمي أحمد مختار محمد، معهد فتيات حسن أبو بكر.

-      أسماء محمد محمود شحات، معهد فتيات سنديون بقليوب.

-      أيه ماهر سيد صالح، معهد فتيات كوم أشفين بقليوب.

وكان قد أناب فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،  الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021-2022م، بأقسامها العلمية المختلفة (الأدبي- العلمي- العلوم الإسلامية- معاهد فلسطين الأزهرية).

وأعلن وكيل الأزهر الشريف في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر اليوم الخميس اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام بنسبة نجاح عامة (57.31%)، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي (50.97%)، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي (68.55%)، لتكون نتيجة القسمين معًا (57.31%)، فيما بلغت نتيجة شعبة العلوم الإسلامية نسبة النجاح (97.2%).

وأوضح وكيل الأزهر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات القسم الأدبي بلغ (65303)، حضر منهم (60024)، نجح منهم (30595)، بنسبة نجاح (50.97)، وعلى مستوى القسم العلمي تقدم للامتحان (42140)، حضر منهم (33817)، نجح منهم (23181)، بنسبة نجاح (68.55%)، وبذلك بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان إجمالًا (107443) طالبًا وطالبة، حضر منهم (93841)، نجح منهم (53776)، بنسبة نجاح عامة للقسمين (57.31%)، وسيدخل امتحانات الدور الثاني (28664) طالبًا وطالبة. أما شعبة العلوم الإسلامية فبلغ عدد المتقدمين للامتحان (143) طالبًا وطالبة، حضر جميعهم، ونجح منهم (139) طالبًا وطالبة بنسبة نجاح (97.2).

وهنا وكيل الأزهر الطلاب والطالبات الناجحين جميعًا، وأعرب عن تحيته وتقديره لهؤلاء الطلاب الذين جدُّوا واجتهدوا وحصَّلوا العلوم الأزهرية بتنوعها وشمولها ومنهجها الواسع الذي يميز الطالب الأزهري ويجعله مُهيئًا لدخول المرحلة الجامعية بما تتطلبه من جهد وعلم ومعرفة وقدرة على البحث والتميز العلمي، مقدمًا كذلك الشكر لأولياء الأمور الذين ربّوا أولادهم على الأدب والاجتهاد وطلب العلم في قلعة العلم العريقة: الأزهر الشريف.

 

 


اخبار القليوبية

أوائل الثانوية الأزهرية

الثانوية الازهري بالقليوبية

أوائل الثانوية الأزهرية بالقليوبية

المنطقة الأزهرية بالقليوبية

الأوائل



الموضوعات المتعلقة

وكيل الأزهر يعلن أسماء الخمس الأوائل على الثانوية الأزهرية مكفوفين

الخميس، 28 يوليه 2022 02:31 م

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 57.31%

الخميس، 28 يوليه 2022 02:20 م

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2022

الخميس، 28 يوليه 2022 02:13 م

اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2022 بعد قليل

الخميس، 28 يوليه 2022 01:20 م

"اليوم السابع" فى منزل الأولى على الجمهورية بالثانوية الأزهرية.. آلاء: الدراسة بالأزهر ليست صعبة وسألتحق بكلية الطب لخدمة أهل بلدى.. والدها: توقعت تفوقها.. الأم: السلام النفسي وعدم الضغط أهم شىء.. صور

الخميس، 28 يوليه 2022 01:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة