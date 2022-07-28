أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بالقليوبية.. الطالبات تتفوقن

وجاءت أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالقليوبية علي النحو التالي:

· الشعبة العلمية

- ريهام محمد إسماعيل متولي، معهد فتيات طحانوب بشبين القناطر.

- عمر محمود عبد العزيز سليمان، معهد القناطر الخيرية.

- يوسف محمود عبد القادر على، معهد القناطر الخيرية.

- أحمد فتحي حامد حسن، معهد كفر النخلة بطوخ.

- على أيمن شلبي إبراهيم، معهد كفر النخلة بطوخ.

· الشعبة الأدبية:

- دعاء سعيد محمد أبو السعود، معهد فتيات قليوب.

- شيرين أشرف محمد صالح، معهد فتيات المنيرة بالقناطر الخيرية.

- سلمي أحمد مختار محمد، معهد فتيات حسن أبو بكر.

- أسماء محمد محمود شحات، معهد فتيات سنديون بقليوب.

- أيه ماهر سيد صالح، معهد فتيات كوم أشفين بقليوب.

وكان قد أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021-2022م، بأقسامها العلمية المختلفة (الأدبي- العلمي- العلوم الإسلامية- معاهد فلسطين الأزهرية).

وأعلن وكيل الأزهر الشريف في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر اليوم الخميس اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام بنسبة نجاح عامة (57.31%)، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي (50.97%)، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي (68.55%)، لتكون نتيجة القسمين معًا (57.31%)، فيما بلغت نتيجة شعبة العلوم الإسلامية نسبة النجاح (97.2%).

وأوضح وكيل الأزهر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات القسم الأدبي بلغ (65303)، حضر منهم (60024)، نجح منهم (30595)، بنسبة نجاح (50.97)، وعلى مستوى القسم العلمي تقدم للامتحان (42140)، حضر منهم (33817)، نجح منهم (23181)، بنسبة نجاح (68.55%)، وبذلك بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان إجمالًا (107443) طالبًا وطالبة، حضر منهم (93841)، نجح منهم (53776)، بنسبة نجاح عامة للقسمين (57.31%)، وسيدخل امتحانات الدور الثاني (28664) طالبًا وطالبة. أما شعبة العلوم الإسلامية فبلغ عدد المتقدمين للامتحان (143) طالبًا وطالبة، حضر جميعهم، ونجح منهم (139) طالبًا وطالبة بنسبة نجاح (97.2).

وهنا وكيل الأزهر الطلاب والطالبات الناجحين جميعًا، وأعرب عن تحيته وتقديره لهؤلاء الطلاب الذين جدُّوا واجتهدوا وحصَّلوا العلوم الأزهرية بتنوعها وشمولها ومنهجها الواسع الذي يميز الطالب الأزهري ويجعله مُهيئًا لدخول المرحلة الجامعية بما تتطلبه من جهد وعلم ومعرفة وقدرة على البحث والتميز العلمي، مقدمًا كذلك الشكر لأولياء الأمور الذين ربّوا أولادهم على الأدب والاجتهاد وطلب العلم في قلعة العلم العريقة: الأزهر الشريف.