أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 28-7-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، ب البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 28-7-2022.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الدولية للأسمدة والكيماويات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تربح 3.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.062 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 264.7 مليون ورقة مالية بقيمة 740.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.9 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.9%، والعرب على 6.58% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.25%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 171.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.2 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، 263.3 ألف جنيه، 125.5 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 9369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 1710 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 11485 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 3789 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1847 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2707 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3491 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1204 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 39 شركة، ولم تتغير مستويات 80 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- البنك المصري الخليجي بسعر إغلاق 0.374 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 7.78%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 2.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.66%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 3.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.48%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 19.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.42%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 10.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.11%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.187 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.59%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 0.935 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.60%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 8.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.54%.

- اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.234 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.50%.

- أودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.696 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.36%.