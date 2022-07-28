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الخميس، 28 يوليه 2022 03:00 م
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صعود مؤشرات البورصة بختام الأسبوع.. ورأس المال يرتفع بقيمة 3.6 مليار جنيه

الخميس، 28 يوليه 2022 02:45 م
صعود مؤشرات البورصة بختام الأسبوع.. ورأس المال يرتفع بقيمة 3.6 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.062 مليار جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 9369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 1710 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 11485 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 3789 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1847 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2707 نقطة.
 

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