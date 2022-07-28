اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 يوليه 2022 12:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء

الخميس، 28 يوليه 2022 12:15 م
أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل الحرارة رطب على باقى الأنحاء.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:
 
- شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات الخضراء المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.
 
- ارتفاع في نسب الرطوبة نظراً لإمتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء. 
 
-  ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 3 : 2 ) درجة مئوية.
 
- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.
 
-  تنشط الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. 
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وزيادة بالدرجات المحسوسة لارتفاع نسب الرطوبة

الخميس، 28 يوليه 2022 11:47 ص

الأرصاد: طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الخميس، 28 يوليه 2022 08:00 ص

حالة الطقس اليوم الخميس 28/7/2022 فى مصر

الخميس، 28 يوليه 2022 12:00 ص

درجات الحرارة اليوم الخميس 28/7/2022 فى مصر

الخميس، 28 يوليه 2022 12:00 ص

طقس شديد الحرارة غداً ورطوبة وشبورة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأربعاء، 27 يوليه 2022 12:49 م

ترتفع لـ 85% بالقاهرة.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الإثنين المقبل

الأربعاء، 27 يوليه 2022 12:31 م

الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء والقاهرة تسجل 36 درجة

الأربعاء، 27 يوليه 2022 11:50 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة