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الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وزيادة بالدرجات المحسوسة لارتفاع نسب الرطوبة

الخميس، 28 يوليه 2022 11:47 ص
الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وزيادة بالدرجات المحسوسة لارتفاع نسب الرطوبة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار  الأجواء شديدة الحرارة علي القاهرة والوجة البحري وسيناء والصعيد كما تزداد درجة الحرارة المحسوسة بفارق درجتين عن المقاسة بسبب كمية الرطوبة نهارا معتدل رطب ليلا.
 
وتابعت: كما يوجد فرصة لتكون الشبورة المائية علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة في الصباح الباكر.
 
ويشهد اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود  نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.
 
كما سيشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36  درجة والمحسوسة 38 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 28 درجة.

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