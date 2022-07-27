6 طرق لإدارة مرض السكرى من النوع 2 بدون الأنسولين

كتب حسام الشقويرى

يحتاج الأشخاص المصابون بداء السكرى فى بعض الحالات من النوع 2 إلى حقن الأنسولين للتحكم فى مستويات السكر فى الدم، و بالنسبة للآخرين يمكن إدارة مرض السكرى من النوع 2 بدون الأنسولين، وذلك اعتمادًا على التاريخ الصحى.

وقد يوصى الطبيب بإدارة مرض السكرى من النوع 2 من خلال مجموعة من التغييرات فى نمط الحياة، أو الأدوية الفموية، أو العلاجات الأخرى، وفقا لما نشره موقع healthline.

وفيما يلى 6 طرق تحتاج إلى معرفتها حول إدارة مرض السكرى من النوع 2 بدون الأنسولين.

1 - نمط الحياة الصحى

يمكن لبعض الأشخاص المصابين بداء السكرى من النوع 2 التحكم فى نسبة السكر فى الدم من خلال تغييرات نمط الحياة وحدها، لكن حتى إذا كنت بحاجة إلى دواء، فإن خيارات نمط الحياة الصحية مهمة، وللمساعدة فى إدارة مستويات السكر فى الدم، اتبع النصائح التالية:

- تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا

- احصل على 30 دقيقة على الأقل من التمارين الهوائية يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع

- أكمل دورتين على الأقل من أنشطة تقوية العضلات في الأسبوع

- الحصول على قسط كاف من النوم

2 - الأدوية عن طريق الفم

قد يصف طبيبك الأدوية عن طريق الفم لمرض السكري من النوع 2، يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، والأنسولين ليس النوع الوحيد من الأدوية القابلة للحقن المستخدمة لعلاج داء السكري من النوع 2، في بعض الحالات، قد يصف الطبيب أدوية أخرى قابلة للحقن، وعلى سبيل المثال، يجب حقن الأدوية مثل ناهضات مستقبلات GLP-1 ونظائر الأميلين، و تعمل هذه الأنواع من الأدوية على الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم ضمن المعدل الطبيعي ، خاصة بعد الوجبات.

3 - قد تكون جراحة إنقاص الوزن خيارًا

إذا كان مؤشر كتلة الجسم - وهو مقياس للوزن والطول - يفى بمعايير السمنة، فقد يوصى الطبيب بإجراء جراحة إنقاص الوزن للمساعدة فى علاج مرض السكرى من النوع 2، ويُعرف هذا الإجراء أيضًا بالجراحة الأيضية أو جراحة السمنة، التى يمكن أن تساعد فى تحسين مستويات السكر فى الدم وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكرى.

4 - يمكن أن تسبب بعض العلاجات آثارًا جانبية

يمكن أن تسبب الأنواع المختلفة من الأدوية والجراحة والعلاجات الأخرى آثارًا جانبية، ويختلف نوع ومخاطر الآثار الجانبية، من علاج إلى آخر ،وقبل البدء فى تناول دواء جديد، تحدث إلى الطبيب حول الفوائد والمخاطر المحتملة لاستخدامه.

5 - يمكن أن تتغير احتياجات العلاج الخاصة بك

بمرور الوقت يمكن أن تتغير حالتك واحتياجاتك العلاجية، وإذا وجدت صعوبة فى إدارة نسبة السكر فى الدم من خلال تغييرات نمط الحياة والأدوية الأخرى، فقد يصف طبيبك الأنسولين، ويمكن أن يساعدك اتباع خطة العلاج الموصى بها في إدارة حالتك وتقليل خطر حدوث مضاعفات.

6 - احصل على إجابات حقيقية لأسئلتك عن مرض السكرى

استفد من الرؤى حول إدارة مرض السكرى من النوع 2 بدعم من مجتمع خالٍ من الأحكام، وتمتع بالوصول إلى منتديات المجتمع والمقالات والرسائل الخاصة بمرضى السكرى.