5 نصائح عملية وقائية من سرطان الثدى يمكنها إنقاذ حياتك

كتبت إيناس البنا

تعتبر الكثير النساء لديهن فرص كبيرة للإصابة بسرطان الثدى، وعلى الرغم من عدم وجود طريقة مؤكدة لمنع سرطان، هناك خطوات يمكن للمرأة اتخاذها لتقليل المخاطر.

الأكثر عرضة للخطر

يمكن أن تكون معرضًا لخطر الإصابة بسرطان الثدى إذا كنت:

تعانى من زيادة الوزن والسمنة

لديك طفرات فى جينات BRCA-1 أو BRCA-2 أو PALB-2

أو أو لديك تاريخ عائلى للإصابة بالسرطان

لم يكن لديك أطفال

استخدمت العلاج بالهرمونات البديلة بالإستروجين والبروجسترون لأكثر من عقد (العديد من النساء في سن اليأس في الخمسينيات يوصف لهن لإيقاف فقدان العظام أو مضاعفات القلب)

كيفية العمل بشكل استباقي للوقاية من سرطان الثدي

وفقا لموقع womenshealthmag على الرغم من عدم وجود طريقة مثبتة للوقاية تمامًا من سرطان الثدى، قد تتمكنين من تقليل مخاطر إصابتك بهذه الخطوات البسيطة:

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

أثبتت العديد من الدراسات أن التدريبات المتسقة مثل التمارين الرياضية والزومبا، تساعد في منع ظهور سرطان الثدي، ويقترح الأطباء أيضًا أن النساء اللاتي يخضعن للعلاج يمكن أن يتحملن الآثار الجانبية بشكل أفضل إذا حافظن على نشاطهن البدني.

اتباع نظام غذائى صحي

يلعب النظام الغذائي دائمًا دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجسم، للوقاية من مرض خطير مثل السرطان، ومن الضرورى الاهتمام بما يأكله المرء، وتزيد الدهون والسعرات الحرارية غير الضرورية من خطر الإصابة بسرطان الثدى، ولذلك يجب أن تشمل الفواكه والخضروات والحبوب لتقوية دفاعات الجسم ضد السرطان.

تجنب الكحول

أثبت الدارسات أن استهلاك الكحول يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى، ويوصى الأطباء بالحد من تناول الكحول بشكل جذرى أو كلى لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

الإقلاع عن التدخين

أو الأفضل من ذلك لا تبدأ أبدًا التدخين فهو العامل الأول عندما يتعلق الأمر بإثارة العمليات المسببة للسرطان داخل الجسم، إذا كنت تدخن بالفعل فقد حان الوقت للحصول على المساعدة والإقلاع عنه.

الخضوع للفحوصات المنتظمة

يُنصح النساء فوق سن الثلاثين بفحص الثدي بانتظام في المنزل باتباع بعض الخطوات البسيطة، يقال إن الاكتشاف والعلاج المبكرين هما أفضل استراتيجية لتحقيق نتائج أفضل للسرطان، أيضًا يعد فحص الماموجرام فوق سن الأربعين أمرًا ضروريًا.