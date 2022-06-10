تعرف على خطوات تقليل آلام الثدى أثناء تصويره بالأشعة السينية

يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، ويمكن علاجه بشكل كبير فى مراحله المبكرة، وتصوير الثدى بالأشعة السينية يمكنه الكشف عن التغيرات فى أنسجة الثدى، ويساعد فى الكشف عن سرطان الثدى.

وفى العديد من البلدان، هناك خيار الخضوع لفحوصات تصوير الثدى الشعاعية المنتظمة، حيث يمكن أن تساعد فى الكشف عن سرطان الثدى فى المراحل المبكرة.

هل يؤلم تصوير الثدى بالأشعة؟

وفقا لموقع medicalnewstoday هناك عدد من العوامل التى تؤثر على ما إذا كان التصوير الشعاعى للثدى مؤلمًا، بما في ذلك:

مهارة الطبيب

القلق بشأن التصوير الشعاعى للثدى

هيكل الثدى

إذا لم يكن الجهاز فى الموضع الصحيح، فقد يتسبب ذلك أيضًا فى حدوث مشكلات، على سبيل المثال، يضطر بعض الأشخاص إلى إحداث التواء فى ظهورهم بسبب ارتفاع الماكينة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى آلام الظهر أو الرقبة من إجهاد العضلات.

من المهم أن تدع الفني يعرف ما إذا كان الوضع غير مريح، لأن هذا قد يعني أن الجهاز على ارتفاع خاطئ، ومن المرجح أن يعاني أي شخص مصاب بالثدي الكيسي الليفي - في إشارة إلى وجود أكياس غير ضارة - من الألم أثناء التصوير الشعاعي للثدي.

ويمكن أن يساعد التصوير الشعاعي للثدي في الكشف عن سرطان الثدي في مراحله المبكرة، هنا ، تعرف على المزيد حول العلامات المبكرة للمرض.



كيف تقلل الألم من الأشعة السينية على الثدى الخطوة الأولى هى اختيار عيادة مناسبة، بعدها يمكن لأى شخص القيام بعدة أشياء لتقليل الانزعاج من تصوير الثدى بالأشعة السينية:

التوقيت : حددى موعدًا للتصوير الثدى بالأشعة السينية للأسبوع الذي يلي فترة الحيض، فأثناء الدورة الشهرية وقبلها مباشرة، يمكن للتقلبات الهرمونية أن تزيد من حساسية الثدى. التاريخ : أبلغ الفني عن الثدي الليفي الكيسي وأي تاريخ من تصوير الثدي بالأشعة السينية المؤلمة. أبلغ الفني عن الثدي الليفي الكيسي وأي تاريخ من تصوير الثدي بالأشعة السينية المؤلمة.