اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 02:37 م
أكرم القصاص
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5 قتلى فى انفجارين منفصلين جنوب الصومال

الأربعاء، 27 يوليه 2022 01:36 م
5 قتلى فى انفجارين منفصلين جنوب الصومال
وكالات الأنباء

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قالت الإذاعة الرسمية فى الصومال والشرطة، إن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم الأربعاء، فى انفجارين منفصلين وقعا فى بلدتين بجنوب البلاد.

وأعلن مسلحو حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتهم عن الهجومين، حسبما نقل موقع "الشرق".

وقالت الشرطة إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الحادث الأول حين انفجرت قنبلتان كانتا مزروعتان في سوق للماشية في بلدة أفجوي بإقليم شبيلا السفلى.

وأفادت الإذاعة الرسمية بوقوع انفجار ثانٍ في بلدة مركة الساحلية أودى بحياة مفتش الشرطة هناك.

 


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