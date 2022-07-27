اليوم السابع
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105ملايين جنيه تمويلات جهاز تنمية المشروعات فى الإسكندرية بالنصف الأول من 2022

الأربعاء، 27 يوليه 2022 10:26 ص
105ملايين جنيه تمويلات جهاز تنمية المشروعات فى الإسكندرية بالنصف الأول من 2022 وزارة الصناعة
كتب إسلام سعيد

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في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية أشار الأستاذ محمد صلاح مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية إلى أن الجهاز يعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة لأبناء الإسكندرية الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو يرغبون في التوسع في مشروعاتهم القائمة موضحا أنه يتم تقديم دورات تدريبية مجانية لتدريب الشباب والفتيات على إقامة وتطوير مشروعاتهم مع إتاحة دراسات جدوى استرشادية في قطاعات متعددة لمساعدتهم على بدء مشروعات جديدة.
 
وأشار صلاح إلى أن فرع الجهاز بالإسكندرية قام خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 بتمويل حوالى3 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي بلغ حوالي 105.3 مليون جنيه مما أتاح 5.9 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة. 
 
ودعا صلاح أبناء الإسكندرية لزيارة مكتب الجهاز بالمحافظة والكائن في (684 طريق الحرية لوران) للاستفادة من مختلف الخدمات التمويلية التي يقدمها لمساعدتهم على إقامة أو تطوير مشروعاتهم متمتعين بالمزايا والحوافز التي يوفرها قانون تنمية المشروعات 152/2020. 
 
ولفت مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية إلي أنه علي مدار الستة أشهر الماضية استفاد المئات من خدمات الشباك الواحد التي تساعد أصحاب المشروعات على استخراج المستندات الخاصة بتأسيس مشروعاتهم مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية بالإضافة إلى شهادات التصنيف والمزايا التي تساعدهم على الاستفادة من مزايا و تيسيرات قانون تنمية المشروعات الجديد.
 
وتابع قائلا إن وحدة الشباك الواحد بفرع الجهاز في الإسكندرية تمكنت من إصدار تراخيص لـ عدد160 مشروع جديد بالإضافة إلي توفيق أوضاع 261 مشروع وإصدار 1936 شهادات تصنيف ومزايا.

جهاز تنمية المشروعات

المشروعات الصغيرة

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