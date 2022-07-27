105ملايين جنيه تمويلات جهاز تنمية المشروعات فى الإسكندرية بالنصف الأول من 2022

كتب إسلام سعيد

في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية أشار الأستاذ محمد صلاح مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية إلى أن الجهاز يعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة لأبناء الإسكندرية الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو يرغبون في التوسع في مشروعاتهم القائمة موضحا أنه يتم تقديم دورات تدريبية مجانية لتدريب الشباب والفتيات على إقامة وتطوير مشروعاتهم مع إتاحة دراسات جدوى استرشادية في قطاعات متعددة لمساعدتهم على بدء مشروعات جديدة.

وأشار صلاح إلى أن فرع الجهاز بالإسكندرية قام خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 بتمويل حوالى3 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي بلغ حوالي 105.3 مليون جنيه مما أتاح 5.9 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

ودعا صلاح أبناء الإسكندرية لزيارة مكتب الجهاز بالمحافظة والكائن في (684 طريق الحرية لوران) للاستفادة من مختلف الخدمات التمويلية التي يقدمها لمساعدتهم على إقامة أو تطوير مشروعاتهم متمتعين بالمزايا والحوافز التي يوفرها قانون تنمية المشروعات 152/2020.

ولفت مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية إلي أنه علي مدار الستة أشهر الماضية استفاد المئات من خدمات الشباك الواحد التي تساعد أصحاب المشروعات على استخراج المستندات الخاصة بتأسيس مشروعاتهم مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية بالإضافة إلى شهادات التصنيف والمزايا التي تساعدهم على الاستفادة من مزايا و تيسيرات قانون تنمية المشروعات الجديد.

وتابع قائلا إن وحدة الشباك الواحد بفرع الجهاز في الإسكندرية تمكنت من إصدار تراخيص لـ عدد160 مشروع جديد بالإضافة إلي توفيق أوضاع 261 مشروع وإصدار 1936 شهادات تصنيف ومزايا.