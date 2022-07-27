وقدم ولي عهد الكويت - خلال لقائه الأربعاء، بقصر بيان، وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الكويتية الجدد - التهنئة لممثلي البعثات الدبلوماسية الكويتية، مشيرا إلى أنها تأتي لتمثل انطلاقة جديدة للسياسة الخارجية الكويتية تضاف إلى سجل الإنجازات الدبلوماسية الكويتية والتي بفضل من الله العلي القدير، وبفضل توجيهات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

وأضاف الشيخ مشعل الأحمد الصباح: أنه انطلاقا من ذلك الحرص وجهنا وزير الخارجية لإجراء أكبر عملية تنقلات بين رؤساء البعثات وفق أسس ومعايير نضمن فيها الاستمرارية والحيوية للدبلوماسية الكويتية، مؤكدا على جهود من سبقوهم في أداء واجباتهم في الحفاظ على مصالح دولة الكويت وشعبها.

وقال ولي عهد الكويت إن تلك الانطلاقة الجديدة للدبلوماسية الكويتية تأتي في ظل أزمات غير مسبوقة وأحداث متسارعة ونزاعات إقليمية ودولية كلها أفرزت واقعا جديدا يعيش معه العالم صراعات وأزمات لها تداعيات علينا وعلى المجتمع الدولي الأمر الذي يتطلب منكم كسفراء لدولة الكويت اليقظة والوعي الكامل لأبعادها والجهد المضاعف منكم والمثابرة للمحافظة على مصالح بلدكم فهي أمانة كلفتم بحملها لتأمين مصالح بلدكم والنأي بها عن تداعيات بؤر التوتر ومواقع النزاعات.

ونوه ولي العهد إلى أن بعثات دولة الكويت تقوم بدور كبير في رعاية مصالح المواطنين الكويتيين ورعايتهم في الدول المعتمدين لديها وهو جهد يستحق الشكر والثناء، ويأتي في سياق ما تقوم به الدولة من رعاية للمواطنين الكرام، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في أداء هذه المهام والمسؤوليات.