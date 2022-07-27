وكيل تعليم الغربية يبحث مع مدير التعليم الفنى الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى

الغربية - عادل ضرة

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا، بحضور، وكيل النديرية، مدير عام التعليم الفني ومديري الإدارات النوعية صناعي تجاري زراعي فندقي، وذلك لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية2021 / 2022 والتي ستبدأ يوم السبت 30 يوليو الجاري، وتستمر حتى الجمعه 12 أغسطس المقبل.

وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على الانتهاء من تجهيز وفرش جميع مقار اللجان المخصصة لإمتحانات الدبلومات الفنية وكذلك فرش وتجهيز الاستراحات الخاصة بالقائمين على أعمال الامتحانات.

كما أكد أيضاً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات للمعلمين والطلاب خلال سير الامتحان.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير المناخ المناسب لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر وحزم، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. ونشر التعليمات الخاصة بمنع واصطحاب المحمول نهائيا كما تم الانتهاء من تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية العشر للتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديريه لمتابعة الامتحانات وتذليل اي عقبات قد تواجه سير الامتحان.

حضر الاجتماع، صبري الدسوقي وكيل المديرية وفتحي ابو هندي مدير عام التعليم الفني وآمال غنيم مدير إدارة التعليم التجاري وعلي جعفر مدير إدارة التعليم الصناعي ومحمود الشيخ مدير إدارة التعليم الزراعي وإيهاب عبدالله مدير إدارة التعليم المزدوج.