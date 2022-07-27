وزير التعليم العالى يكرم رئيس جامعة الأقصر بعد إتمام فترته القانونية

الأقصر – أحمد مرعى

كرم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بإهدائه درع وزارة التعليم العالى، وذلك تقديراً لجهوده المخلصة وعمله الدؤوب فى قيادة جامعة الأقصر طوال العامين الماضيين، وجاء ذلك التكريم خلال الجلسة الشهرية للمجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة الإدارية، تزامنا مع إتمام رئيس جامعة الأقصر، الفترة القانونية لرئاسة الجامعة وبلوغه السن القانونية للمعاش.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد محجوب، عن خالص سعادته واعتزازه بذلك التكريم، مشيرا إلى فخره وتقديره كونه أول رئيس لجامعة الأقصر، مؤكدا أن شرف الانتماء لجامعة الأقصر باقى ودائم وسائد بين منتسبيها وأفرادها، متمنيا لجامعة الأقصر دوام الريادة والتميز.

وفى نفس السياق، افتتح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، مساء أمس الثلاثاء، مباني كليتي العلوم والتربية بعد إعادة تأهيلهما، والمبنى الجديد لكلية الطب بمدينة طيبة شمال الأقصر، والمقرر دخوله الخدمة التعليمية العام الدراسي الجديد، وذلك في خطوة جديدة نحو التوسعات التي تشهدها جامعة الأقصر، حيث جاء الإفتتاح بحضور الدكتور حمدي محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة طيبة، ولفيف من القيادات الجامعية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومراسلي الصحف والقنوات الفضائية.

وأعرب رئيس الجامعة خلال الافتتاحات، عن سعادته بإنضمام كليات جديدة لعائلة الجامعة، مؤكداً أن افتتاح كليات جديدة يأتي في ضوء تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة في التوسع في إنشاءاتها لتوفير خدمة تعليمية متميزة لأبناء محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة، في ظل حرص إدارة الجامعة على مواكبة متطلبات واحتياجات التعليم العالي من تنوع في التخصصات ومجالات البرامج التعليمية، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد افتتاح كلية الطب ودخولها الخدمة، وسيعقبها دخول كليتي التربية والعلوم.