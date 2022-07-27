نقابة العلوم الصحية وفرعياتها يعلنون خطة عملهم خلال الـ4 سنوات المقبلة

كتبت آية دعبس

عقدت النقابة العامة للعلوم الصحية، الاجتماع العام الشهري الأول لها، اليوم الأربعاء 27 يوليو، بعد الانتخابات التي أجريت خلال شهري مايو ويونيو للنقابات الفرعية، والنقابة العامة، وذلك بحضور النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، وأعضاء مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات.

ناقش الاجتماع جدول الأعمال، الذي اقترحته هيئة مكتب النقابة العامة في اجتماعها قبل أيام، والذي تضمن استراتيجية وخطة عمل النقابة خلال الدورة الحالية 2022-2026، وتضمنت المناقشات تطوير مقرات النقابة العامة، وضبط المقرات الفرعية ماليا وإداريا.

وتضمنت خطة النقابة ضرورة التحرك فى عدد من الملفات، على رأسها تعديل صيغة شهادة البكالوريوس، بحذف كلمة تكنولوجيا من اسم الكلية ومعادلة شهادتها، لتصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وبالتالي تغيير اسم الشهادة إلى بكالوريوس علوم صحية/شعبة التخصص، وما يترتب عليه من تعميم المسمى الوظيفي لخريجي البكالوريوس.

كما تضمنت الخطة المقترحة، مواصلة جهود النقابة التي بدأتها في الدورة الماضية، في ملف كادر المهن الطبية، بأحداث تعديل تشريعي على قوانين ذات الصلة، وعلى رأسها القانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، لضم فئة بكالوريوس العلوم الصحية إلى القانون، حيث أن كلياتهم استحدثت بعد إصدار القانون، وكانت أول دفعة تخرجت منها عام 2017، كما أن الدراسات التخصصية استحدثت أيضا بعد إصدار القانون، وهي الحصول على عامين دراسيين تكميليين، بعد عامي المعهد الفني الصحي، ولكن لم يدرج خريجيها في القانون صراحة، رغم أنهم الامتداد الطبيعي للتعليم العالي لفئة خريجي المعاهد الفنية الصحية.

وشملت الخطة أيضا، استصدار قرارات من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخصوص توفيق أوضاع خريجي العلوم الصحية بالمحافظات، إضافة إلى الاهتمام بملف التدريب والتطوير المستمر على 3 مستويات، لتضم الجوانب النقابية والمهنية والقانونية.

كما سيتم التواصل بشكل مستمر مع وزارة القوى العاملة للتحديث المستمر لبيانات الأعضاء.

وتضمنت المناقشات الآتي:

- ضرورة التواجد بالنقابة العامة والتحرك المستمر في الملفات السابق ذكرها.

- ضبط ملف العضوية واستقرارها.

- مساندة الفنيين في مواقع العمل سواء من خلال النقابة العامة أو النقابات الفرعية.

- العمل على خصم اشتراكات الأعضاء من رواتب الاعضاء بجهات عملهم الرسمية.

- وضع آلية لعمل النقابات الفرعية، داخل كل لجنة نقابية، واللجان النوعية للنقابة العامة، ومثيلاتها بالفرعيات.

- إعادة النظر في المعاش والتأمين الطبي.

- النظر في تعديل لائحة النظام الأساسي في حينها.

- استحداث لائحة تأديبية للنقابة العامة.

- استحداث جدول مسميات للحاصلين على مؤهل أعلى.

- العمل على ضم خريجي بكالوريوس العلوم الصحية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.