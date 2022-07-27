وطلب ميقاتي من الجيش اللبناني وهيئة إدارة الكوارث الاستعداد تحسبا لسقوط أجزاء من المبنى، مشددا على ضرورة منع اقتراب أي من العاملين أو عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء منها حفاظا على سلامتهم ولعدم تعريض حياتهم للخطر.

وتابع ميقاتي اليوم مع وزير البيئة ناصر ياسين وضع الصوامع في ضوء التصدعات المستمرة والحرائق المتكررة التي تحصل فيها، حيث اطلع على التقرير الفني اليومي لرصد وضع الصوامع الذي تعده لجنة فنية يرأسها وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، استنادا إلى أجهزة رصد واستشعار موضوعة في مبنى الصوامع المنهار جزئيا منذ انفجار ميناء بيروت البحري في الرابع من أغسطس عام 2020.